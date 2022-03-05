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Пименов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России от «Енисея»

Пименов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России от «Енисея»
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Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал вылет команды из Кубка России по футболу. Клуб потерпел поражение в матче с «Енисеем» (0:4).

«Да, пусть проиграли «Енисею» в Кубке России, что, конечно, обидно, но в футболе всякое случается, не стоит жить прошлым. Наоборот – сейчас нужно сделать выводы, как и из любого поражения, и идти вперёд.

Необходимо сосредоточиться на чемпионате России, это совсем другой турнир. Между матчами при этом не так много времени – ведь с «Химками» «Локо» сыграет уже в воскресенье, причём в два часа дня. Надо как следует подготовиться к этой игре, поработать над ошибками. И, как всегда говорят в таких случаях, двигаться дальше», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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