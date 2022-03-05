Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Ромой»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Ромой».
Матч «Рома» — «Аталанта» начнётся в 19:00 мск на стадионе «Олимпико» в Риме.
«Аталанта» набрала 47 очков в 26 турах чемпионата и занимает в турнирной таблице пятое место. «Рома» с 44 очками идёт следом. Лидером соревнований является миланский «Интер», набравший 58 очков.
В предыдущем матче с «Сампдорией» 26-летний хавбек забил гол и отдал голевую передачу. «Аталанта» обыграла соперника со счётом 4:0. Всего на счету Миранчука в нынешнем сезоне 14 матчей в чемпионате Италии, два гола и три результативных паса. Также россиянин отметился одной голевой передачей в двух матчах Лиги чемпионов.
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