6 клубов Бразилии хотят подписать защитника «Локомотива»
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Защитник «Локомотива» Пабло Нассименто Кастро входит в сферу интересов шести бразильских команд. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, «Коринтианс», «Фламенго» и «Сантос» следили за 30-летним защитником.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказал, что Пабло «единственный игрок, который очень переживает и с кем они плотно обсуждают ситуацию».
30-летний Пабло стал игроком московской команды в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне бразильский футболист в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками истекает в 2024 году.
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