Уилкшир: верю, что «Динамо» обыграет «Спартак»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых со «Спартаком». Московское дерби пройдёт в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Это будет очень тяжелый матч. Но мне кажется, «Динамо» находится в более хорошей форме. Верю, что оно победит. Да, сейчас очень много вещей происходит вне футбольного поля, но игроки профессионалы и будут продолжать выполнять свою работу. Хотя, к сожалению, в очень трудное время», — приводит слова Уилкшира «Спорт-экспресс».
Напомним, матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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