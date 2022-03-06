Уилкшир: верю, что «Динамо» обыграет «Спартак»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых со «Спартаком». Московское дерби пройдёт в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Это будет очень тяжелый матч. Но мне кажется, «Динамо» находится в более хорошей форме. Верю, что оно победит. Да, сейчас очень много вещей происходит вне футбольного поля, но игроки профессионалы и будут продолжать выполнять свою работу. Хотя, к сожалению, в очень трудное время», — приводит слова Уилкшира «Спорт-экспресс».

Напомним, матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.