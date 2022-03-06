Гильерме заявил, что не успеет восстановиться к матчу с ЦСКА

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2) рассказал о сроках своего восстановления.

«Со здоровьем всё хорошо. В общую группу вернусь через неделю. К игре с ЦСКА пока не буду готов», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Напомним, Гильерме в последний раз выходил на поле 20 ноября прошлого года в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2). В начале декабря вратарь перенёс операцию на голеностопном суставе. 8 февраля Гильерме приступил к тренировкам на поле. Контракт футболиста с московским клубом истекает в конце сезона.

«Локомотив» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.