Джеррард хочет видеть в «Астон Вилле» бывшего полузащитника «Ливерпуля»
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Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум входит в сферу интересов «Астон Виллы». Главный тренер английской команды Стивен Джеррард хочет видеть в своём составе экс-хавбека «Ливерпуля». Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, клуб из Бирмингема готов заплатить за 31-летнего нидерландского игрока € 25 млн в предстоящее летнее трансферное окно.
Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. В 29 матчах во всех турнирах полузащитник забил три гола и отдал две голевые передачи. Соглашение Вейналдума с французским клубом истекает в 2024 году.
«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ:
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