«Ждём на поверхности». «Динамо» ответило «Спартаку» на шутку про короля Атлантиды

Пресс-службы московского «Динамо» ответила в «Твиттере» на публикацию московского «Спартака», в которой полузащитник Квинси Промес предстал в роли короля Атлантиды из-за его высокой результативности в матчах с бело-голубыми.

«Ждём на поверхности», — гласит ответ «Динамо» с прикреплённой турнирной таблицей чемпионата России.

Напомним, вчера, в воскресенье, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги команды провели очную встречу. Победу в матче одержали красно-белые со счётом 2:0.

«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.