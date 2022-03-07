Слуцкий — о Лисаковиче: высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру нового нападающего казанской команды Виталия Лисаковича. Форвард забил 5 голов в трёх матчах.
«Лисакович? Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу. Посмотрим», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
Напомним, Виталий Лисакович отметился голом в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Этот забитый мяч стал для Лисаковича пятым за три матча в составе «Рубина».
Примечательно, что Лисакович пополнил состав казанцев в зимнее трансферное окно. До этого Виталий полтора года выступал за «Локомотив». В составе железнодорожников на его счету также 5 голов, однако он провёл за московскую команду 53 матча.
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