Слуцкий — о Лисаковиче: высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру нового нападающего казанской команды Виталия Лисаковича. Форвард забил 5 голов в трёх матчах.

«Лисакович? Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу. Посмотрим», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Напомним, Виталий Лисакович отметился голом в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Этот забитый мяч стал для Лисаковича пятым за три матча в составе «Рубина».

Примечательно, что Лисакович пополнил состав казанцев в зимнее трансферное окно. До этого Виталий полтора года выступал за «Локомотив». В составе железнодорожников на его счету также 5 голов, однако он провёл за московскую команду 53 матча.