«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ со счётом 5:0

В ночь с 7 на 8 марта «Тоттенхэм Хотспур» встретился с «Эвертоном». Матч 28-го тура английской Премьер-лиги проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

В первом голе «Тоттенхэма» на 14-й минуте принял непосредственное участие защитник «Эвертона» Майкл Кин, который хотел помешать Гарри Кейну замкнуть прострел, но в итоге срезал мяч в собственные ворота – автогол.

Автогол Майкла Кина:

На 17-й минуте «шпоры» забили уже «чистый» гол, его автором стал Сон Хын Мин. Ассистировал корейцу Деян Кулушевски.

Гол Сона:

На 37-й минуте свою фамилию в протокол матча вписал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который забил после передачи Мэтта Доэрти.

Первый гол Кейна:

На 46-й минуте четвёртый гол «Тоттенхэма» забил Серхио Регилон. Дубль из результативных передач на свой счёт записал Деян Кулушевски.

Гол Регилона:

Точку в матче на 55-й минуте поставил Гарри Кейн – английский форвард вновь забил с передачи Мэтта Доэрти.

Второй гол Кейна:

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Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Тоттенхэма». Таким образом, команда Антонио Конте набрала 45 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (22) – на 17-м месте.