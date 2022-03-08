«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ со счётом 5:0

В ночь с 7 на 8 марта «Тоттенхэм Хотспур» встретился с «Эвертоном». Матч 28-го тура английской Премьер-лиги проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
В первом голе «Тоттенхэма» на 14-й минуте принял непосредственное участие защитник «Эвертона» Майкл Кин, который хотел помешать Гарри Кейну замкнуть прострел, но в итоге срезал мяч в собственные ворота – автогол.
На 17-й минуте «шпоры» забили уже «чистый» гол, его автором стал Сон Хын Мин. Ассистировал корейцу Деян Кулушевски.
На 37-й минуте свою фамилию в протокол матча вписал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который забил после передачи Мэтта Доэрти.
На 46-й минуте четвёртый гол «Тоттенхэма» забил Серхио Регилон. Дубль из результативных передач на свой счёт записал Деян Кулушевски.
Точку в матче на 55-й минуте поставил Гарри Кейн – английский форвард вновь забил с передачи Мэтта Доэрти.
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Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Тоттенхэма». Таким образом, команда Антонио Конте набрала 45 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (22) – на 17-м месте.
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