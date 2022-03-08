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Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу «Тоттенхэма» над «Эвертоном»

Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу «Тоттенхэма» над «Эвертоном»
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Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу своей команды над «Эвертоном» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги (5:0).

«Ни одна игра в АПЛ не бывает лёгкой. Но мы отлично настроились на матч. В целом это получился хороший вечер понедельника.

Четвёрка лучших должна быть нашей целью. Мы ещё не готовы, но у тренера было время адаптироваться, и физически, я думаю, мы находимся в хорошем состоянии. Нужно привыкать чувствовать давление, если мы хотим быть топ-командой. Мы не можем спрятаться от этого», – приводит слова Кейна BBC.

Кейн оформил дубль в этом матче, что позволило игроку выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, обогнав француза Тьерри Анри. Всего у Кейна 176 забитых мячей в АПЛ.

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