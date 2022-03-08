Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу «Тоттенхэма» над «Эвертоном»

Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу своей команды над «Эвертоном» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги (5:0).
«Ни одна игра в АПЛ не бывает лёгкой. Но мы отлично настроились на матч. В целом это получился хороший вечер понедельника.
Четвёрка лучших должна быть нашей целью. Мы ещё не готовы, но у тренера было время адаптироваться, и физически, я думаю, мы находимся в хорошем состоянии. Нужно привыкать чувствовать давление, если мы хотим быть топ-командой. Мы не можем спрятаться от этого», – приводит слова Кейна BBC.
Кейн оформил дубль в этом матче, что позволило игроку выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, обогнав француза Тьерри Анри. Всего у Кейна 176 забитых мячей в АПЛ.
- 8 марта 2022
-
07:44
-
07:25
-
07:09
-
04:57
-
03:51
-
03:32
-
03:14
-
02:54
-
02:35
-
02:22
-
01:53
-
01:34
-
01:17
-
01:02
-
00:52
-
00:32
-
00:21
-
00:15
-
00:05
- 7 марта 2022
-
23:53
-
23:45
-
23:33
-
23:22
-
23:21
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
21:47
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:14