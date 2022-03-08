«Лион» работает над выкупом защитника у «Челси»

Защитник «Челси» Эмерсон, выступающий на правах аренды за «Лион», может на постоянной основе присоединиться к «ткачам», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По информации источника, «Лион» работает над тем, чтобы выкупить игрока у лондонского клуба. Отмечается, что в услугах Эмерсона заинтересован «Лацио».



Напомним, ранее СМИ сообщали, что «аристократы» хотят вернуть Эмерсона из аренды, чтобы заменить выбывшего до конца сезона из-за травмы Бенджамина Чилуэлла, который выбыл из строя в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0).



В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси»:

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