«Лион» работает над выкупом защитника у «Челси»

Защитник «Челси» Эмерсон, выступающий на правах аренды за «Лион», может на постоянной основе присоединиться к «ткачам», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, «Лион» работает над тем, чтобы выкупить игрока у лондонского клуба. Отмечается, что в услугах Эмерсона заинтересован «Лацио».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что «аристократы» хотят вернуть Эмерсона из аренды, чтобы заменить выбывшего до конца сезона из-за травмы Бенджамина Чилуэлла, который выбыл из строя в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0).
В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.
Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 8 марта 2022
-
11:32
-
11:22
-
11:05
-
10:57
-
10:45
-
10:41
-
10:19
-
10:05
-
09:59
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
08:32
-
07:44
-
07:25
-
07:09
-
04:57
-
03:51
-
03:32
-
03:14
-
02:54
-
02:35
-
02:22
-
01:53
-
01:34
-
01:17
-
01:02
-
00:52
-
00:32
-
00:21
-
00:15
-
00:05
- 7 марта 2022
-
23:53