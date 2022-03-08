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Хавбек «Ганновера» Ондуа, желавший играть за Россию, получил вызов в сборную Камеруна

Хавбек «Ганновера» Ондуа, желавший играть за Россию, получил вызов в сборную Камеруна
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26-летний полузащитник «Ганновер-96» Гаэль Ондуа получил вызов в сборную Камеруна. Об этом сообщает пресс-служба камерунской национальной команды в «Твиттере».

Футболист вошёл в расширенную заявку сборной Камеруна на отборочные матчи ЧМ-2022 со сборной Алжира, которые пройдут 25 и 29 марта.

Отметим, что Ондуа является воспитанником московского «Локомотива». Помимо камерунского паспорта, футболист имеет российское гражданство. В феврале Гаэль заявил, что отказался от вызова в сборную Камеруна на Кубок африканских наций и мечтает играть за российскую национальную команду.

В России Ондуа успел поиграть за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». В нынешнем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги хавбек сыграл в 18 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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