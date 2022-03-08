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Почеттино: Мбаппе хочет играть за «ПСЖ», не сомневаюсь в нём

Почеттино: Мбаппе хочет играть за «ПСЖ», не сомневаюсь в нём
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» рассказал о состоянии нападающего парижан Килиана Мбаппе.

«Думаю, что Мбаппе не хватает естественности. Иногда мы долго разговариваем. Мы не говорим за Килиана, он взрослый, это ясно. Но иногда даже он может быть слишком молод. Он хочет играть за этот клуб и защищать его цвета. Не сомневаюсь в Мбаппе. Он не станет изменять себе из-за того, что происходит снаружи. Мы общались, всё в порядке», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Изначально он перешёл из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. Действующее соглашение нападающего истекает в конце 2022 года.

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