«Барселона» предложила Андреасу Кристенсену контракт до июня 2027 года

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, футболист ведёт переговоры с каталонским клубом. «Барселона» предлагает Кристенсену заключить контракт до июня 2027 года. Сообщается, что 25-летний датский защитник готов перейти в испанскую команду. В ближайшее время стороны должны прийти к устному согласованию всех деталей соглашения.



Напомним, Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.