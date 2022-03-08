«Барселона» предложила Андреасу Кристенсену контракт до июня 2027 года
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Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, футболист ведёт переговоры с каталонским клубом. «Барселона» предлагает Кристенсену заключить контракт до июня 2027 года. Сообщается, что 25-летний датский защитник готов перейти в испанскую команду. В ближайшее время стороны должны прийти к устному согласованию всех деталей соглашения.
Напомним, Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
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