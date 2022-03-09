Вратарь «Ред Булл Зальцбург»: мы можем гордиться этим сезоном в Лиге чемпионов
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Вратарь австрийского «РБ Зальцбург» Филипп Кён прокомментировал разгромное поражение команды от мюнхенской «Баварии» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (1:7).
«Мы очень разочарованы. Результат такой, какой он есть. Нам придётся переварить это. Тем не менее, мы можем гордиться этим сезоном в Лиге чемпионов. Мы были первой австрийской командой, которая вышла в плей-офф, мы многого достигли. Теперь наше внимание сосредоточено на австрийском чемпионате и кубке страны», — цитирует Кёна официальный сайт УЕФА.
В первом матче, который прошёл в Зальцбурге, австрийская команда сыграла вничью с «Баварией» 1:1. В ответной игре 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы разгромили «Зальцбург» на домашнем стадионе со счётом 7:1, пройдя в четвертьфинальную стадию.
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