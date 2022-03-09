Почеттино высказался об ответной игре с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал грядущую ответную игру 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом», которая пройдёт в Испании.

«На нашей ответственности сохранить то преимущество, которое мы имеем после первой игры. Мы очень уважаем «Реал». Это тот клуб, который выиграл 13 раз Лигу Чемпионов, разумеется, это было не случайно. Но несмотря на это, мы их не боимся.

Команда постарается сыграть в свою игру, мы очень сконцентрированы. Этот трофей заслуживает выиграть каждый наш фанат и игрок. Но сперва нам нужно выйти в четвертьфинал», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

В первом матче «ПСЖ» дома одержал победу со счётом 1:0, на 90+4 минуте отличился Килиан Мбаппе. Ответная игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта в 23:00 мск.