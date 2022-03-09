Роналду два месяца играл через боль. Криштиану может пропустить матч «МЮ» с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду испытывает проблемы со здоровьем, сообщает The Telegraph.



По информации источника, последние два месяца португальца беспокоят боли в бедре, он играл через боль. Вчера, 8 марта, Роналду вернулся в общую группу после того, как пропустил матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4), однако было принято решение, что ему будет лучше работать с ограничениями.



Тренерский штаб «МЮ» опасается, что форвард не сможет принять участие в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», который пройдёт в субботу, 12 марта.



Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

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