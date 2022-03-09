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«Атлетико» заинтересован в подписании хавбека «Марселя»

«Атлетико» заинтересован в подписании хавбека «Марселя»
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Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 22-летнего игрока заинтересован мадридский «Атлетико», сообщает Footmercato.

Контракт Камара с «Марселем» истекает 30 июня 2022 года. Футболист уже сообщил клубу о желании продолжить карьеру в другой команде. Помимо «Атлетико», за футболистом следят «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла», «Рома», дортмундская «Боруссия» и другие клубы.

Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 23 матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Бетис» — «Атлетико»:

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