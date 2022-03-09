Почеттино объяснил, почему поставил Мбаппе в стартовый состав на игру с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о состоянии нападающего парижан Килиана Мбаппе.



«Килиан Мбаппе готов на 100%, он хочет попытаться показать лучшую игру! Он чувствует себя отлично», – цитирует тренера «ПСЖ» Canal+.



Несколько дней назад игрок получил небольшое повреждение на тренировке. Мбаппе вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.