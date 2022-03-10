Нападающий «Томи» Кудряшов извинился за то, что сломал челюсть форварду «Ротора» Муллину

Нападающий «Томи» Павел Кудряшов принёс извинения форварду «Ротора» Камилю Муллину, которому он сломал челюсть в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась победой томского клуба со счётом 5:1.



«В прошедшем матче случился неприятный эпизод. После нашей с Камилем Муллиным борьбы за мяч он получил серьёзную травму… Хочу извиниться перед ним и пожелать ему здоровья! Я не хотел нанести ему вред и искренне переживаю из-за произошедшего. Мы все — одна большая футбольная семья и должны дорожить здоровьем друг друга! Надеюсь, Камиль вернётся на поле уже в ближайшее время!» — цитирует Кудряшова пресс-служба томского клуба.



«Ротор» в 26 матчах набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022. «Томь» (34) – на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревновании «Оренбург», набравший 53 очка. На втором месте «Факел» (49). Замыкает тройку лидеров «Торпедо» (47).

Новость по теме Нападающему «Ротора» сломали челюсть в матче с «Томью»