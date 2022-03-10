Гус Хиддинк: грустно, что страдают российские клубы. Я за развитие спорта и культуры

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской Премьер-Ллиги приостанавливать контракты с клубами.

«Да, ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами. Весь мир пытается разрулить обстановку, сделать так, чтобы ответственные за это люди понимали, что они сделали. Я люблю Россию, провёл в ней много прекрасных лет. Грустно, что также страдают и российские клубы. Я всегда был за развитие спорта и культуры. Надеюсь, вскоре будет найдено решение всей этой ситуации. Хотя бы для политиков это должно быть довольно легко», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее ФИФА установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022. Такая санкция в отношении российского футбола была принята из-за военной спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины.