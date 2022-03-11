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Газизов — о суде со «Спартаком»: давайте дождёмся резолютивной части. Там всё будет ясно

Газизов — о суде со «Спартаком»: давайте дождёмся резолютивной части. Там всё будет ясно
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что он проиграл суд против столичного клуба.

«Давайте дождёмся резолютивной части. Там всё будет ясно», — приводит слова Шамиля Газизова «Спорт-экспресс».

Отметим, резолютивная часть решения суда – это документ, в котором суд подводит итоги дела, а судья оглашает решение и завершает заседание по делу. Именно этого документа и призвал дождаться Шамиль Газизов.

Ранее сегодня представитель московского «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов проиграл судебное разбирательство, в рамках которого требовал признать его увольнение из столичного клуба незаконным.

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