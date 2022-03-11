В «Спартаке» отреагировали на призыв Газизова дождаться резолютивной части суда

Представитель московского «Спартака» Елена Чачуа отреагировала на призыв бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова дождаться резолютивной части суда.

Напомним, функционер требовал признать его увольнение из столичного клуба незаконным, но сегодня в «Спартаке» сообщили, что Газизов проиграл этот судебный процесс.

«Увидели, что истец сказал: дождёмся резолютивной части решения, и там будет всё ясно. Хочу внести некоторую ясность. Как раз резолютивная часть решения сегодня оглашена — в иске отказать полностью. При рассмотрении дела участвовала прокуратура, так как участие прокурора по делам такой категории обязательно. Они разделили позицию «Спартака», — сказала Елена Чачуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.