Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич: сочувствую страданиям спортсменов из России

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Тобол» из Казахстана, обратился к российским спортсменам со словами поддержки.



«Я спортсмен и футболист, я совершенно аполитичен и не хочу комментировать какие-либо текущие политические проблемы и конфликт между двумя странами. Меня так воспитывали с малых лет, и я всегда буду отстаивать права спортсменов и нас, футболистов. Убеждён, что спорт должен быть выше всего остального. Отстранённые спортсмены имеют право сражаться, соревноваться и радоваться своим триумфам. Сейчас у них нет такой возможности, и это, конечно, неприятно.



Мне было хорошо в Москве, ЦСКА — клуб с традициями, и я сочувствую страданиям спортсменов из России, на которых были наложены санкции. Наша работа — продолжать постоянные тренировки. Надеюсь, что наступит день, когда всё пройдёт и спорт будет на пьедестале всех человеческих радостей и удовольствий, а в жизнь вернутся полные стадионы и верная поддержка всех, кто любит спорт и радуется каждому успеху», — цитирует Тошича издание Novosti.rs.

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