Почеттино согласится возглавить «МЮ», только если почувствует, что является приоритетом

Нынешний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино согласится возглавить «Манчестер Юнайтед», только если будет чувствовать, что является приоритетным кандидатом на должность главного тренера. Клубу нужно убедить в этом тренера парижан. Об этом сообщает Daily Mail.



Аргентинец хотел бы вернуться в Англию. Возглавив «ПСЖ», он 14 месяцев жил в отеле, а его семья оставалась в Лондоне. Ранее Почеттино работал в АПЛ с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». С последним он вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.



«Манчестер Юнайтед» также рассматривает кандидатуру Эрика тен Хага, который сейчас является наставником «Аякса».

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».