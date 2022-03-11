Бруно Фукс отреагировал на переход Вандерсона в «Интернасьонал»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс отреагировал на переход своего соотечественника бразильца Вандерсона из «Краснодара» в «Интернасьонал».

«Он часто встречается с мячом», — написал Фукс под постом с презентацией Вандерсона.

Сегодня стало известно, что бразильский «Интернасьонал» арендовал Вандерсона у «Краснодара». Срок аренды рассчитан до конца текущего года. Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока.



Напомним, до этого клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Позже Вандерсон, Классон и Кабелла покинули клуб.



Ранее свой пост покинул главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке. Вместе со специалистом из российского клуба ушли его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.