Роберт Левандовски входит в сферу интересов «Барселоны»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вошёл в шорт-лист «Барселоны», сообщает Sport.es. По информации источника, «сине-гранатовые» могут подписать форварда уже летом, если команда не сможет купить игрока атаки дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Полностью шорт-список «Барселоны» выглядит следующим образом: Александер Исак («Реал Сосьедад»), Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберт Левандовски («Бавария»).
В настоящий момент переговоры о новом соглашении польского форварда с «Баварией» не ведутся. Срок контракта истекает летом 2023 года, и Левандовски хочет пересмотреть условия действующего договора. Ранее Роберт говорил о своей открытости к предложениям из английского чемпионата.
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