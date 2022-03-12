Роберт Левандовски входит в сферу интересов «Барселоны»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вошёл в шорт-лист «Барселоны», сообщает Sport.es. По информации источника, «сине-гранатовые» могут подписать форварда уже летом, если команда не сможет купить игрока атаки дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Полностью шорт-список «Барселоны» выглядит следующим образом: Александер Исак («Реал Сосьедад»), Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберт Левандовски («Бавария»).



В настоящий момент переговоры о новом соглашении польского форварда с «Баварией» не ведутся. Срок контракта истекает летом 2023 года, и Левандовски хочет пересмотреть условия действующего договора. Ранее Роберт говорил о своей открытости к предложениям из английского чемпионата.

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