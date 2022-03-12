Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски входит в сферу интересов «Барселоны»

Роберт Левандовски входит в сферу интересов «Барселоны»
Комментарии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вошёл в шорт-лист «Барселоны», сообщает Sport.es. По информации источника, «сине-гранатовые» могут подписать форварда уже летом, если команда не сможет купить игрока атаки дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Полностью шорт-список «Барселоны» выглядит следующим образом: Александер Исак («Реал Сосьедад»), Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберт Левандовски («Бавария»).

В настоящий момент переговоры о новом соглашении польского форварда с «Баварией» не ведутся. Срок контракта истекает летом 2023 года, и Левандовски хочет пересмотреть условия действующего договора. Ранее Роберт говорил о своей открытости к предложениям из английского чемпионата.

Новость по теме
Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022