Михайлович: советовал Доннарумме остаться с «Милане», он сделал неверный выбор

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что советовал голкиперу «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме не уходить из «Милана».
«Доннарумма расплачивается за всё, он сделал неверный выбор. Я говорил с ним и советовал остаться в «Милане», но он выбрал этот путь. Но если бы не Доннарумма, Италия бы не стала чемпионом Европы. Он был главным героем того турнира. В любом случае, он отличный парень», — приводит слова Михайловича Milan News.
Напомним, ошибка вратаря «ПСЖ» привела к первому голу «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В итоге мадридский клуб оказался сильнее со счётом 3:1 и пробился в четвертьфинал.
Доннарумма стал футболистом «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня 2021 года у футболиста истёк контракт с «Миланом».
- 12 марта 2022
-
14:19
-
14:14
-
14:03
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
12:51
-
12:48
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:17
-
11:57
-
11:49
-
11:21
-
11:13
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:39
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:48
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
08:29
-
07:50
-
04:34
-
03:50
-
03:17
-
02:52