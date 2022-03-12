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Михайлович: советовал Доннарумме остаться с «Милане», он сделал неверный выбор

Михайлович: советовал Доннарумме остаться с «Милане», он сделал неверный выбор
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что советовал голкиперу «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме не уходить из «Милана».

«Доннарумма расплачивается за всё, он сделал неверный выбор. Я говорил с ним и советовал остаться в «Милане», но он выбрал этот путь. Но если бы не Доннарумма, Италия бы не стала чемпионом Европы. Он был главным героем того турнира. В любом случае, он отличный парень», — приводит слова Михайловича Milan News.

Напомним, ошибка вратаря «ПСЖ» привела к первому голу «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В итоге мадридский клуб оказался сильнее со счётом 3:1 и пробился в четвертьфинал.

Доннарумма стал футболистом «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня 2021 года у футболиста истёк контракт с «Миланом».

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