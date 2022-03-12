Чалов отреагировал на победный гол Фернандеса в матче с «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», отреагировал на победный мяч защитника армейцев Марио Фернандеса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Марииииооооооо», — написал Чалов в своём телеграм-канале, сопроводив текст эмодзи.



Матч «Локомотив» — ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 2:1. За ЦСКА забили полузащитник Юсуф Языджи и защитник Марио Фернандес. За «Локомотив» забил нападающий Вильсон Изидор.



Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

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