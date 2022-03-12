Гильерме рассказал, когда вернётся в общую группу «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о восстановлении после травмы. После возобновления сезона вратарь ещё ни разу не выходил на поле. Сегодня, 12 марта, «Локомотив» без Гильерме уступил ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ со счётом 1:2.



«Играли нормально. Со следующей недели вернусь в общую группу», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.



Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

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