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Криштиану Роналду побил мировой рекорд Йозефа Бицана по количеству голов

Криштиану Роналду побил мировой рекорд Йозефа Бицана по количеству голов
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил мировой рекорд австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана по количеству голов.

Португалец оформил хет-трик в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2). Теперь на счету Роналду 807 мячей на клубном уровне и за сборную. У Бицана было 805 голов с учётом матчей за сборные лиги и города в военные годы. При этом в Футбольной ассоциации Чехии утверждают, что Бицан забил 821 мяч в официальных встречах.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году.

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