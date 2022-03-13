Яка Бийол: ЦСКА может выиграть все матчи до конца сезона

Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 2:1.



«Хорошее настроение в команде, атмосфера отличная. Лучшая за всё время, что я в команде. Хорошо играем, отличные результаты. Надо так продолжать.



Здорово чувствуем друг друга. Новички очень хорошие, хотят показать свои качества. Есть характер, надо дальше.



Марио? Серьёзно, я не знаю, что про него сказать. У меня нет слов, не знаю, как его описать. Он самый лучший, всё самое хорошее только. Всего отдаёт себя для команды. Да, он немного говорит, но говорит всё на поле.



Языджи топ? Сами всё видите. Мы можем выиграть все матчи до конца сезона, а там посмотрим.



Думаю, видно, что мне не очень комфортно в защите. Хотят ли новички остаться на следующий сезон? Здесь не буду ничего говорить», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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