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«Тоттенхэм» проиграл пять из восьми последних матчей АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл пять из восьми последних матчей АПЛ
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Лондонский «Тоттенхэм» проиграл пять из восьми последних матчей АПЛ.

Начиная с 23 января подопечные Антонио Конте выиграли всего 3 матча в Английской Премьер-Лиге. Победы были одержаны над «Манчестер Сити» (3:2), «Лидсом» (4:0) и «Эвертоном» (5:0).

Сегодня «шпоры» уступили в гостях «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3. Голами отметились защитник манкунианцев Гарри Магуайр забивший автогол, и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, хет-трик на свой счёт записал нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Для португальца это 59-й хет-трик в карьере.

После поражения «Тоттенхэм» занимает 7-е место в АПЛ, набрав 45 очков в 27 встречах. «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице АПЛ с 50 очками в 29 матчах.

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