Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо перейдёт в «Атлетико Минейро» на правах аренды

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернётся в Бразилию, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, футболист будет выступать за «Атлетико Минейро» на правах аренды. Арендное соглашение Алонсо рассчитано до декабря 2022 года.



Напомним, Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе текущего года. Контракт парагвайского защитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».

«Краснодар» в 19 матчах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (44).