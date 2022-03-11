Бразильский «Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона. Об этом сообщила пресс-служба южноамериканского клуба.

Срок аренды рассчитан до конца текущего года. Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока.

Напомним, до этого клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Позже Вандерсон, Классон и Кабелла покинули клуб.

Ранее главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

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