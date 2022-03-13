Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» не был бы сильнее без Роналду
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
«Без Роналду «Манчестер Юнайтед» не был бы в Лиге чемпионов. Эта команда не была бы сильнее без него. Если бы Криштиану не было в составе, «Манчестер Юнайтед» вылетел бы после группового этапа. У него есть мастерство и талант. Он такой же решительный, как и прежде. Он всегда доказывает, что способен изменить ситуацию. «Манчестер Юнайтед» — не та команда, которая может думать: «Мы слишком хороши, чтобы иметь такого человека в нашей команде», — приводит слова Фердинанда Mirror.
«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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