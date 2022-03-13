Экс-тренер «ПСЖ»: если Мбаппе решит уйти, его нужно отпустить и поблагодарить за всё
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Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Фернандес поделился мнением о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из французского клуба.
«Не знаю, уйдёт ли Мбаппе. Он доказал, что все его мысли о том, что происходит на поле. Нельзя сказать, что он не сосредоточен на игре за «ПСЖ». Но никто точно не может сказать, останется ли он в этой команде. Если Килиан решит уйти, его нужно отпустить и поблагодарить за всё, что он сделал», — приводит слова Фернандеса Cadena Ser.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее появилась информация, что Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с мадридским «Реалом». Официально клубы объявят о переходе форварда в конце сезона.
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