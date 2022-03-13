Мостовой: «Спартак» должен воспользоваться потерями «Краснодара». Зона еврокубков близко
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт сегодня, 13 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Спартак» две игры подряд провёл хорошо. С «Краснодаром» жду такого же качественного футбола. У «Краснодара» потери — красно-белые должны этим воспользоваться.
Ещё две-три победы, и можно включиться в борьбу за еврокубки — если они, конечно, будут. Зона близко. Верю, что «Спартак» сегодня выиграет. При Ваноли команда на хорошем уровне. Надо получать удовольствие, продолжать набирать ход», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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