Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Краснодаром».

«С «Динамо» «Спартак» показал очень хорошую игру. Создавали моменты, а также хорошо сыграли в защите. Это обнадёживает. Сейчас будет домашняя игра. Думаю, «Спартак» сможет в таком же духе продолжать. Посмотрим, что будет завтра. Ждём уверенную и хорошую игру. Тогда мы сможем надеяться на победу!», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Краснодар».