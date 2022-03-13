Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Краснодаром».

«С «Динамо» «Спартак» показал очень хорошую игру. Создавали моменты, а также хорошо сыграли в защите. Это обнадёживает. Сейчас будет домашняя игра. Думаю, «Спартак» сможет в таком же духе продолжать. Посмотрим, что будет завтра. Ждём уверенную и хорошую игру. Тогда мы сможем надеяться на победу!», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Краснодар».

Новость по теме
«Спартак» объявил об открытии клубного телеграм-канала, упомянув Зарему Салихову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022