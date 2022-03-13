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«Рубин» объявил о приостановке контракта с Филипом Уремовичем

«Рубин» объявил о приостановке контракта с Филипом Уремовичем
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Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович приостановил до лета 2022 года действие контракта с казанским клубом, сообщает пресс-служба команды.

Ранее «Рубин» приостановил действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Уремович перешёл в казанский «Рубин» из «Олимпии» в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний хорватский футболист принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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