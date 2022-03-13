Степашин: Шварцу я очень благодарен, это мужественный человек

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высоко оценил работу и позицию главного тренера команды Сандро Шварца. Немецкий специалист не стал покидать Россию, несмотря на политическую ситуацию.



«Останутся ли легионеры? Ну, пока остаются. И у людей есть контракт. Дальше посмотрим. Всё очень непросто. Шварцу я просто благодарен, конечно, это мужественный человек. Потому что все те, кто как-то связан был с той же Германией, давно уже покинули, к сожалению, нашу страну. Он спортивный человек, он выполняет свой договор. Когда закончится это первенство, там будет видно. Конечно, мы бы все хотели, чтобы он остался. Да он тоже. Потому что он полюбил, по-моему, нашу страну. Ему нравится работать в «Динамо», у него получается.



Вы знаете, самое интересное, я не буду фамилии называть известных наших футболистов и тренеров из того, советского, поколения, с которыми я дружу, ни один плохо о Шварце не сказал. Хотя обычно все говорят: надо отечественных наставников подтягивать», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

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