Арбитр Федотов прокомментировал отменённый гол «Спартака» в ворота «Краснодара»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошёл на 12-й минуте матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар». При счёте 1:0 в пользу гостей москвичи сумели забить, мяч в сетку ворот отправил Зелимхан Бакаев. Но после использования системы VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда у форварда москвичей Шамара Николсона.



«Офсайд у игрока «Спартака» был виден изначально, даже без разлиновки. Левая нога Николсона была впереди, гол отменён верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».



«Краснодар» набрал 32 очка в 19 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).