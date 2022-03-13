Паоло Ваноли прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Команде нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество. Такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой, они оправдались.



Не знаю, почему не использовали VAR при назначении пенальти. Но мы не должны искать отговорок. Надо работать и прибавлять. Мы ещё не команда. Не можем играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам ещё предстоит стать единой командой. У нас для этого всё есть», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).