Почеттино об оскорблениях Месси и Неймара: несправедливо, это два лучших игрока на планете

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о критике в адрес игроков парижского клуба Лионеля Месси и Неймара.



«Для меня это несправедливо. Мы все заслужили этот гнев болельщиков, не только Месси и Неймар. Мы — команда, а они — два лучших игрока на планете. Поэтому мы должны уважать их. Это вредит команде. Когда мы проигрываем или выигрываем, мы всегда как команда. Никому не нравится этот контекст, мне стало грустно. Все те, кто любит «ПСЖ», после разочарования в Мадриде опечалены. Мне грустно оттого, что я пережил здесь сегодня. Мы все пострадали. Мы понимаем разочарование и досаду. Мы все проходим через это вместе, как одна команда. Мы обязаны принять то, что произошло. Мы разделяем разочарование болельщиков», – цитирует тренера Le10sport.

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