«Высокомерие выше Эвереста». Слуцкий жёстко раскритиковал судью Мешкова после поражения

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

«А что тут комментировать? Всегда хочется комментировать футбол… Хочется, чтобы был реальный футбол, а не бенефис арбитра, который устроил сегодня Мешков. Всё понимаю, что у них уехали все руководители, сейчас ЭСК и всё вернулось назад. Всё, что выстраивалось — рухнуло. Полное беззаконие и безнаказанность. Мешков — основной герой матча. Люди, которые в такую морозную погоду пришли посмотреть футбол, видели его шикарный бенефис, где он творил всё, что хотел.



Кто его назначал — это вообще фантастика. Все прекрасно знают, что он даже никогда не жмёт руку. У него высокомерие выше Эвереста. 21 тур его не было — всё было нормально. Тут его его всё равно назначили на нашу игру. Тем более в такой ситуации, когда мы все пытаемся сохранить футбол, команды, доставить удовольствие зрителям», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».