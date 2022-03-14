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«Мальорка» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Мальорка» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 14 марта, состоится матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальорка» — «Реал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. Помогать ему будут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. В роли резервного рефери выступит Хосе Мартинес Монтальбан.

Мадридский «Реал» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Мальорка» (26) — на 16-м месте. Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико».

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