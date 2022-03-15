Дубль Бензема принёс мадридскому «Реалу» победу над «Мальоркой»

Мадридский «Реал» обыграл на выезде «Мальорку» со счётом 3:0 в рамках 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
На 55-й минуте матча Винисиус Жуниор после передачи Карима Бензема отправил мяч в сетку между ног голкипера Серхио Рико. На 77-й минуте Бензема реализовал пенальти, назначенный за фол против Винисиуса, а ещё через пять минут Карим оформил дубль после паса вышедшего на замену Марсело.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
За семь минут до конца матча Бензема покинул поле прихрамывая. К тому моменту гости исчерпали возможное количество замен.
После этой встречи «Реал» набрал 66 очков и опережает идущую на втором месте «Севилью» на 10 очков.
Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей Ла Лиги, а также игры Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.
- 15 марта 2022
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 14 марта 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:53
-
23:23
-
23:08
-
23:04
-
22:38
-
22:31
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:33
-
20:12
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:21