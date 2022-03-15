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Дубль Бензема принёс мадридскому «Реалу» победу над «Мальоркой»

Дубль Бензема принёс мадридскому «Реалу» победу над «Мальоркой»
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Мадридский «Реал» обыграл на выезде «Мальорку» со счётом 3:0 в рамках 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

На 55-й минуте матча Винисиус Жуниор после передачи Карима Бензема отправил мяч в сетку между ног голкипера Серхио Рико. На 77-й минуте Бензема реализовал пенальти, назначенный за фол против Винисиуса, а ещё через пять минут Карим оформил дубль после паса вышедшего на замену Марсело.

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За семь минут до конца матча Бензема покинул поле прихрамывая. К тому моменту гости исчерпали возможное количество замен.

После этой встречи «Реал» набрал 66 очков и опережает идущую на втором месте «Севилью» на 10 очков.

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Испания - Примера. 28-й тур
14 марта 2022, понедельник. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'   0:2 Бензема – 77' (пен)   0:3 Бензема – 82'
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