Ярослав Ракицкий может перейти в чемпионат Турции
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Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может перейти в чемпионат Турции, сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу в своём «твиттере».
По информации источника, на контакты с игроки пошёл «Истанбул Башакшехир». Стороны уже начали вести переговоры.
Напомним, Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины же Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
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