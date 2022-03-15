Комличенко – о победе «Ростова» над «Рубином»: главное, что выиграли, остальное вторично

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином» (2:1).

«Самое главное, что выиграли, все остальное вторично. Хорошо, что в контратаке нам удалось удвоить преимущество, этот гол оказался победным. Выходил на поле с задачей сохранить победный результат и постараться забить еще. Любой футболист хочет выходить на поле с первых минут, но мое дело — работать на тренировках и завоевывать место в стартовом составе игрой», — приводит слова Комличенко издание ТАСС.

«Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (45).