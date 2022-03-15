Комличенко – о победе «Ростова» над «Рубином»: главное, что выиграли, остальное вторично

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином» (2:1).
«Самое главное, что выиграли, все остальное вторично. Хорошо, что в контратаке нам удалось удвоить преимущество, этот гол оказался победным. Выходил на поле с задачей сохранить победный результат и постараться забить еще. Любой футболист хочет выходить на поле с первых минут, но мое дело — работать на тренировках и завоевывать место в стартовом составе игрой», — приводит слова Комличенко издание ТАСС.
«Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (45).
- 15 марта 2022
-
10:36
-
10:23
-
10:21
-
10:05
-
09:56
-
09:38
-
09:35
-
08:30
-
07:25
-
06:24
-
06:18
-
05:57
-
04:34
-
03:49
-
03:19
-
02:36
-
02:09
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 14 марта 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:53
-
23:23
-
23:08
-
23:04
-
22:38
-
22:31
-
22:00
-
22:00
-
21:52