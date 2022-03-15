Силва: лучше быть в положении «Манчестер Сити», чем «Ливерпуля», им играть на нашем поле

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о чемпионской гонке в АПЛ, которая развернулась между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Несмотря на потерянные очки, Силва по-прежнему считает, что его команда имеет преимущество над мерсисайдцами в борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги.



«Мы не смогли забить, а должны были забить. Осталось девять игр, но все равно лучше быть в нашем положении, чем в положении «Ливерпуля», и им придется играть на нашем стадионе, так что будет интересно», – цитирует Силву Sky Sports.



Ничья «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» в игре 29-го тура АПЛ (0:0) позволила «Ливерпулю», располагающемуся на второй строчке турнирной таблицы, сократить отставание от лидирирующего «Манчестер Сити» до 4-х очков, при этом мерсисайдцы имеют игру в запасе.